Hundreds attended the funeral on Thursday at the Mount Herzl Military Cemetary in Jerusalem for Captain Roy Beit Yaakov who fell in the tragic friendly fire incident a day prior in the northern Gaza Strip.

Four additional soldiers fell in the incident: Staff Sergeant Gilad Arye Boim, 22 years old from Karnei Shomron in Samaria, Sergeant Daniel Chemu, 20 years old from Tiberias, Sergeant Ilan Cohen, 20 years old from Carmiel, and Staff Sergeant Betzalel David Shashuah, 21 years old from Tel Aviv.

