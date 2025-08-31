Israel National NewsGlobal NewsWatch: Boy walks on monorail tracks at HersheyParkWatch: Boy walks on monorail tracks at HersheyParkBoy walking on monorail tracks at Hersheypark rescued by park guest, returned to family unharmed.Israel National News Aug 31, 2025, 6:29 PM (GMT+3)Amusement ParkRelated articles:23 hurt, 3 seriously, when amusement park ride breaks mid-rideRollercoaster stops mid-ride, leaving passengers hangingIndiana coroner rules rollercoaster death an accidentMultiple people shot at Pennsylvania amusement park Found a mistake? Contact usGet the latest news in your mailbox