סטיב ויטקוף בכיכר החטופים: מקווה שזה אור של תקווה לכל השאר וידאו: i24NEWS / תמונה: גדעון מרקוביץ/TPS

Special envoy Steve Witkoff visited the Hostages Square in Tel Aviv today and stated that he hopes the release of Edan Alexander encourages the families of the remaining hostages.

"I hope this is a beacon of hope for everyone else," he told reporters.

Witkoff praised Netanyahu and Trump for their parts: "Thank God for President Trump, and Prime Minister Netanyahu did exceptional work as well."

Witkoff also praised Qatari PM Mohammed bin Abdulrahman for Qatar's mediating role in the negotiations.