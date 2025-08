לוחמי חטיבת החשמונאים מסיימים מסע כומתה בכותל באדיבות המצלם

Soldiers from the Hashmonaim company on Wednesday morning ended their march for their beret at the Western Wall.

The soldiers entered the Western Wall plaza singing, "Yibaneh Hamikdash," and calling out the traditional, "Mi La-Hashem eilay! (Whoever is on G-d's side - follow me!)."

Attending the ceremony was a large crowd which included the soldiers' relatives.

The haredi soldiers underwent extensive combat training over eight months, and will soon join the other fighting units.

חטיבת החשמונאים בסיום מסע כומתה ראשון באדיבות המצלם

credit: דובר צה"ל

credit: דובר צה"ל

credit: דובר צה"ל

credit: דובר צה"ל

credit: דובר צה"ל

credit: ערוץ 7

credit: ערוץ 7