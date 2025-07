לראשונה מאז המלחמה: המנהיג העליון ח'אמנאי נראה בפומבי בטהראן מתוך הרשת

The Iranian news agency "Fars" reported that Iranian Supreme Leader Ali Khamenei was seen at an Ashura night event in Tehran.

This is Khamenei's first public appearance since the start of Operation Rising Lion last month.