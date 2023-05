Prime Minister Binyamin Netanyahu, Defense Minister Yoav Galant, National Assembly Chief Tzachi Hanegbi and Netanyahu's military secretary Major General Avi Gil participated in a situation assessment in the Kirya in Tel Aviv. The Kirya is the government center and IDF base in central tel Aviv.

הערכת המצב בראשות נתניהו צילום: חיים צח, לע"מ