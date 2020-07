19:05 Reported News Briefs Av 7, 5780 , 28/07/20 Av 7, 5780 , 28/07/20 Live: The Knesset Christian Allies Caucus Read more Friends of Zion hosts livestream event celebrating the relaunch of the Knesset Christian Allies Caucus for the 23rd Knesset. ► ◄ Last Briefs