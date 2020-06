14:55 Reported News Briefs Tamuz 2, 5780 , 24/06/20 Tamuz 2, 5780 , 24/06/20 'False sovereignty will endanger the right-wing camp' Read more Samaria leader Yossi Dagan warns of sovereignty that leads to second Disengagement, urges PM Netanyahu to fix the map. ► ◄ Last Briefs