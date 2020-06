16:58 Reported News Briefs Sivan 9, 5780 , 01/06/20 Sivan 9, 5780 , 01/06/20 Avigdor Liberman: Haredim raise children to be 'election fodder' Read more Yisrael Beyteinu Chairman: 'Netanyahu sold secular, traditional, religious Zionists to haredim in liquidation sale.' ► ◄ Last Briefs