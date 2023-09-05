\nМинистерство здравоохранения сообщило, что за последние сутки в Израиле было диагностировано 30 970 случаев заболевания COVID-19. Количество активных случаев выросло до 169 117.\n\n\n\nГоспитализированы в общей сложности 620 пациентов, из них 221 в тяжелом состоянии, 74 в критическом состоянии, 59 - на ИВЛ, 13 подключены к аппарату ЭКМО.\n\n\n\nМежду тем группа реагирования на пандемию министерства здравоохранения рекомендовала сократить период карантина для подтвержденных пациентов с коронавирусом до семи дней, а также не расширять кампанию по предоставлению четвертых доз вакцины против коронавируса другим группам населения\n\n\n\nИзраиль готовится к ежедневному проведению не более 200 000 тестов на коронавирус, хотя ожидается, что уровень заболеваемости будет продолжать значительно расти.\n\n\n\nИз-за роста заболеваемости очные эпидемиологические расследования теперь проводятся только для людей в возрасте 70 лет и старше и групп риска. Остальным верифицированным больным проводится цифровое эпидемиологическое расследование.\n\n