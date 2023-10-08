\nАктивисты «Оцма Йегудит» провели акцию \nв связи с отсрочкой по решению Верховного суда в назначении раввина Эяля Карима главным раввином ЦАХАЛа\n.\n\n\n\nЧлены «Оцма Йегудит» пришли в понедельник вечером к дому председателя Верховного суда Мирьям Наор.\n\n\n\n«БАГАЦ осуществил юридическую революцию. Группа людей , действующих против закона, против справедливости и против демократии взяли под свой контроль государство и пытаются уничтожить каждый еврейский символ, каждый национальный символ государства Израиль. Они хотят нивелировать Гахаху и Тору», - сказал один из протестующих Барух Марзель.\n\n\n\nОн добавил: "Мы не будем сидеть тихо, и мы не успокоимся, пока эти судьи не будут заменены. Мы не хотим этих судей. Нам нужно заменить их судьями, верными иудаизму и народу Израиля».\n\n\n\nАдвокат Итамар Бен-Гвир отметил: "Я считаю, что судьи Верховного суда подменили правительство, начальника штаба сухопутных войск, и, видимо, они также хотят быть главными раввинами ЦАХАЛа и государства Израиль. В последние годы мы стали свидетелями весьма проблематичного явления. Верховный суд позволяет себе отменять законы, принятые Кнессетом, позволяет себе отменять решения правительства. Теперь он перебрался на следующую ступеньку и стал вмешиваться в назначения раввинов».\n\n\n\nДалее Бен-Гвир продолжил: «Это противоречит демократии, и это недопустимо для него. Я поражен словами председателя Верховного суда. Я хочу напомнить, как некоторое время назад я настаивал на отмене соглашения с Турцией, на что судья БАГАЦа Салим Джурбан сказал мне: «Господин Бен-Гвир, вы хотите, чтобы мы заменили правительство или армию?». Так вот, сегодня Верховный суд заменил собой как правительство и армию».\n\n\n\nОстается еще напомнить, что буквально на прошлой неделе БАГАЦ отказался отложить дату изгнания евреев из Амоны, несмотря на просьбу премьер-министра. Ранее был отменен закон, принятый Кнессетом, по борьбе с нелегалами, проникшими из Африки. Несколько лет назад, вопреки рекомендациям экспертов ЦАХАЛа, Верховный суд, в связи с исками арабов, изменил планы по возведению стены безопасности.\n\n\n\n\n\n