\nВысокопоставленные израильские чиновники, участвующие в подготовке плана суверенитета премьер-министра Биньямина Нетаньяху, взвешивают альтернативный, уменьшенный план, который ограничил бы сферу применения суверенитета Израиля лишь на существующие города с еврейским населением в Иудее и Самарии, сообщает «Маарив».\n\n\n\nИздание цитирует израильские официальные лица, которые утверждают, что рабочая группа, готовящая план применения суверенитета Израиля к частям Иудеи и Самарии, рассматривает возможность радикального изменения плана. В частности, будет отменено предполагаемое расширение суверенитета над большим блоком территории в Иудее и Самарии, и произойдет сосредоточение исключительно на израильских городах в этом районе.\n\n\n\nДо сих пор план суверенитета был тесно связан с предложением о суверенитете в ближневосточном мирном плане американской администрации Дональда Трампа, согласно которому Израиль будет применять суверенитет к большей части долины реки Иордан, области Мертвого моря и блокам территории вблизи границы Израиля до 1967 года.\n\n\n\nСогласно плану, около 30% Иудеи и Самарии будут находиться под суверенитетом Израиля, включая примерно половину зоны «С», которая находится под полным израильским контролем, но не подпадает под израильское законодательство.\n\n\n\nВ соответствии с этим соглашением Израиль предоставит суверенитет всем своим городам в Иудее и Самарии, причем все, кроме 15, будут включены в более крупный непрерывный блок территории, который станет подчиняться израильскому законодательству.\n\n\n\nПятнадцать же израильских городов, не включенных в непрерывный блок, будут находиться под израильским законодательством, но окажутся территориально отделены от остальной части страны, оставаясь изолированными анклавами. В этих анклавах Израилю будет запрещено расширять существующие города или строить новые поселения в течение следующих четырех лет.\n\n\n\nЭти ограничения вызвали гнев некоторых лидеров поселений, которые заявили, что такой шаг приведет к тому, что 15 городов окажутся отрезанными от остальной части страны и не смогут расширяться, что сделает их «поселениями второго сорта».\n\n