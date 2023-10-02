\nЭтим утром, 10 мая, министр транспорта Бецалель Смотрич («Ямина») опроверг сообщение о том, что он и раввин Рафи Перец смогут войти в коалицию, возглавляемую Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем, в то время как Нафтали Беннет и Айелет Шакед останутся «за бортом».\n\n«Такого нет и никогда не было. Мы – вместе идем либо в коалицию, либо в оппозицию. Я не пойду [в правительство] один, и мои друзья тоже», - сказал он в интервью корреспонденту радиостанции \nГалей ЦАХАЛ\n.\n\n\n\nПосле этого Смотрич намекнул, что источником таких сообщений было окружение премьер-министра, добавив, что «Нетаньяху – мастер уничтожать и расформировывать, но нас он не расформирует».\n\nРанее его соратник по партии, депутат Кнессета Матан Кахане высказался по поводу коалиционных переговоров с «Ликудом» – точнее, ответил на обвинения, высказанные членами правящей партии в минувшие выходные, – сказав в интервью корреспонденту радиостанции \n103FM\n: «Наши просьбы вполне логичны. Способ реализации идеологии – это получить важные портфели».\n\n\n\nОтвечая на вопрос о том, есть ли раскол в «Ямине», он сказал: «Нет ситуации, при которой мы могли бы расколоться. Мы – едины и идем вместе. Идеологически правые, религиозный сионизм – как один человек с одним сердцем, вступают [в правительство] только вместе, или вместе же остаются снаружи».\n\n\n\n\n\n\n\n