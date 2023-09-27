\nЗаместитель министра и кандидат на пост председателя партии “Мерец” Яир Голан сделал резонансное заявление, в котором выразил презрение к гробнице Йосефа в Шхеме и к ультраортодоксальной общественности.\n\n\n\n"Гробница Йосефа — это бредовая галлюцинация, — сказал Голан, — “Я был там много-много раз, это опасно. Только подумать, что солдат ЦАХАЛа их могут убить, но всё равно их направляют туда, чтобы обезопасить ультраортодоксальные группировки, которые даже не служат в армии”.\n\n\n\nГлава регионального совета Самарии Йосси Даган сказал в ответ: “Яир Голан ищет внимания. Ненавидящая Израиль культура Яира Голана и фальшивки, которые он распространяет, жалки. Народ Израиля здоров и вернется к гробнице Йосефа”.\n\n\n\nДепутат Кнессета Офир Софер (“Ха-Ционут ха-Датит”) так отреагировал на слова Голана: “Яир Голан продолжает придерживаться антисионистского подхода и вознаграждает терроризм. Назвав ранее ЦАХАЛ оккупационной армией, теперь он отрицает нашу глубокую связь с гробницей Йосефа”.\n\n\n\nПо словам Софера, «те, кто не хотят нашего присутствия у гробницы Йосефа, не хотят также, нас в Галилее, Негеве и центре Израиля. Я буду продолжать укреплять еврейские поселения и бороться против любого, кто потерял свою еврейскую и сионистскую идентичность в нашей стране”.\n\n\n\nКандидат в Кнессет от “Агудат Исраэль” Ицхак Голднопф высказался таким образом: “Страшно осознавать, что среди нас просачивающиеся процессы, которые имели место в Германии 80 лет назад”.\n\n\n\n\n\n