\nЕсли западные санкции сохранятся на нынешнем уровне, то экономика России может перестроиться за два года, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. По крайней мере, столько времени займет ее начальный этап, сообщает \nИнтерфакс\n.\n\n\n\n«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Если санкции сохранятся на этом уровне, то примерно два года (займёт перестройка экономики), это, я бы сказал, первый этап. Дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда импортных товаров», - заявил журналистам Кудрин.\n\n\n\n«Это не сразу можно сделать, это касается и разработки новых технологий, и инвестиций, и строительства новых предприятий, которые будут частично замещать. Никто не говорит о полном замещении. Мы внутри мирового рынка, есть контракты с другими юрисдикциями по сравнению с теми, которые ранее нам поставляли. Ряд рынков еще открыт, в том числе высокотехнологичных. Будем друг друга дополнять», - полагает российский чиновник.\n\n\n\nТакже Кудрин отметил, что Россия должна выражать несогласие с арестом своих золотовалютных резервов.\n\n\n\n«Арест таких золотовалютных резервов — это крайняя мера, безусловно, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем. Мы можем только высказать свое несогласие с этим и вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что, я думаю, и нужно делать», — сказал глава Счетной палаты.\n\n\n\nПо его мнению, расчеты в рублях возможны только с заинтересованными странами, так как рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты.\n\n\n\nРанее Кудрин сказал, что инфляция в России в этом году может быть в диапазоне от 17 до 20%.\n\n