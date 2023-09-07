\nИзвестный в нашей стране политический обозреватель Яаков Бардуго выразил свою точку зрения на политические планы Айелет Шакед и Нафтали Беннета на случае роспуска Кнессета и проведения новых выборов.\n\n\n\n«Айелет Шакед ясно показала, чего она хочет – когда переехала в «Ликуд», и сейчас у неё есть свой лагерь», - в частности, сказал он.\n\n\n\nПо словам Бардуго, министр образования Беннет планирует создать «новые связи» и побороться за своё присутствие в Кнессете: «Большой вопрос [состоит] в том, не сожалеет ли Нетаньяху о кампании против Шакеда и Беннета?».\n\n\n\n«В этом раунде нам всем не хватает Беннета, но, в любом случае, Беннет был своего рода «средним» между ультраортодоксами и Смотричем, или даже между ультраортодоксами и светскими. Религиозный сионизм Смотрича и раввина Переца – более харедимный, и менее либеральный. Может быть, [вернувшись в Кнессет, Беннет] вернет его [в должный вид]. Это будет интересно…», - добавил политолог.\n\n