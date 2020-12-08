\nКак стало известно, 6 декабря, окружной суд Иерусалима провёл слушания по вопросу о статусе адвокатов в рамках предварительных заявлений, поданных обвиняемыми по пресловутому «делу Нетаньяху».\n\n\n\nСреди прочего, на слушании было оглашено требование адвокатов премьер-министра отклонить обвинительное заключение против их клиента из-за «дефектов» обвинительного заключения и всего судебного разбирательства в целом.\n\n\n\nАдвокат Боаз Бен-Цур, представляющий интересы Биньямина Нетаньяху в т.н. «деле 4000», в рамках которого премьер-министр обвиняется в том, что он утвердил сделку о слиянии компаний «Безек» и «Yes» в обмен на положительные публикации о себе на портале «Walla!», - утверждает, что в обвинительном заключении имеет место много недостатков, в том числе тот факт, что в нём не уточняется, какой «подарок» якобы получил премьер-министр.\n\n\n\n«Нет ни количества обращений, ни дат, указывающих на сроки, ни вопроса о том, кто обращался и кто отвечал. Мы не знаем, что является «фронтом разногласий», а всё это – важные элементы», - сказал он судьям.\n\n\n\n«Над этим делом работали десятки следователей и десятки адвокатов. Есть сотни свидетелей. Тот факт, что мы не знаем, каков «фронт спора», - это внутренняя трудность. В конце концов, диалог между журналистами и выборными должностными лицами вполне законен. Мы требуем знать, каков он – «фронт спора», чтобы знать, есть ли здесь какие-либо нарушения. Бремя предоставления доказательств лежит на них», - пояснил адвокат.\n\n\n\nПозже Бен-Цур сослался на другие недостатки обвинительного заключения, – в том числе на то, что к самому обвинительному заключению были приложены доказательства. При этом, адвокат процитировал директиву госпрокурора, в которой говорится, что сами доказательства не должны прилагаться к обвинительному заключению.\n\n\n\n«Где же порядок и где же правильность в этом обвинительном заключении, когда обвинение выдало множество доказательств в качестве приложения, и заявило, что они были законными?», - спросил он.\n\n