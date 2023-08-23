\nВ передаче \n\n12 канала \n\n«Ульпан шиши» озвучены результаты первого электорального опроса после регистрации партийных списков. Исследование проведено институтом «Мидгам» под руководством Ману Гева совместно с iPanel.\n\n\n\nИз опроса следует, что драматический раскол внутри арабских партий привел к тому, что блок Нетаньяху получил 60 мест, а блок его противников — 56 мест.\n\n\n\nВ результате разногласия в «Совместном списке» привели к тому, что БАЛАД не набирает необходимое для прохождения электорального количество мандатов. ХАДАШ-ТААЛЬ Аймана Уде и Ахмеда Тиби получает 4 мандата - столько же, сколько РААМ Мансура Аббаса.\n\n\n\nПартия «Религиозный сионизм» во главе с Бецалэлем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром усиливается до 12 мандатов, ШАС ослабляет свои позиции до 8 мандатов, а «Яадут ха-Тора» стабилен со своими 7 мандатами.\n\n\n\n«Исраэль Бейтейну» и «Авода» усилили сои ряды до 6 мандатов каждый. «Мерец» во главе с Захавой Гальон сокращается до 5 мандатов.\n\n\n\nБАЛАД, который до последнего момента не знал, будет ли он работать с «Совместным списком», вылетает далеко от процента блокировки с 0,9%.\n\n\n\n«Еврейский дом» Айелет Шакед (1,9%), «Цеирим Боарим» Хадар Мухтар (1,2%), «Свободный Израиль» Эли Авидара (0,4%), «Новая экономическая партия» Ярона Зелихи (0,3%), «Зеленый лист» (0,1%) и «Сорат аль-Исламия» (0,1%).\n\n