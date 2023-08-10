\nОфициальные лица правящей партии «Ликуд» готовятся к внутрипартийным праймериз на фоне растущих слухов о том, что правительство может рухнуть к концу этого года из-за неспособности достичь соглашения по вопросу госбюджета.\n\n\n\nСогласно сообщению, опубликованному этим утром, 23 ноября, корреспондентом газеты \n\n\n«Исраэль Ха-Йом»\n\n\n, избирательная кампания пока официально не началась, но все заинтересованные лица в «Ликуде» уже начали интенсивную подготовку.\n\n\n\nТот же источник цитирует тех, кто утверждают, что 21 ноября, после исхода Шаббата, премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел переговоры с министрами «Ликуда», обсуждая вопрос о том, проводить ли партийные праймериз – или просто повторно использовать существующий список кандидатов партии?\n\n\n\nСторонники проведения праймериз говорят, что внутренние выборы могут помочь Нетаньяху и самой партии, «активизируя базу» в то время, когда опросы общественного мнения показывают, что популярность «Ликуда» идёт на спад.\n\n\n\nС другой стороны, оппоненты назвали стоимость праймериз, которая оценивается – немного-немало – от 7 до 9 миллионов шекелей, которые можно было бы с большей выгодой использовать для предстоящей кампании.\n\n\n\n«Всем ясно, что мы уже находимся в «предвыборном сезоне», – или, по крайней мере, незадолго до новых выборов», - сказал один из высокопоставленных партийных чиновников.\n\n\n\n«Министры и депутаты уже работают так, как если бы было принято решение о праймериз, поддерживая тесный контакт с активистами, с членами ЦК партии.. Вы можете увидеть подготовку [хотя бы] по огромному количеству сообщений, отправленных членам «Ликуда» от депутатов. На этот раз будет сложно аргументировать точку зрения, согласно которой, праймериз следует отменить, потому что выборы стали неожиданностью или никто не знал об этом. Это витало в воздухе много месяцев, почти с первого дня формирования правительства…», - указал он.\n\n