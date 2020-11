5:57 PM Reported News Briefs Kislev 6, 5781 , 22/11/20 Kislev 6, 5781 , 22/11/20 'Masks cost almost nothing and save lives' Read more Dr. Yoav Lurie, Head of Shaare Zedek's Liver Unit, lauds Israel's coronavirus vaccine deals, calls for draconian enforcement of mask mandate ► ◄ Last Briefs