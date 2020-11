6:35 PM Reported News Briefs Kislev 1, 5781 , 17/11/20 Kislev 1, 5781 , 17/11/20 Shaked responds: Netanyahu last to hand Bennett grades Read more Shaked: 'Millions paid terrible price for shocking COVID management, now Netanyahu once again puts politics 1st, chooses to attack Bennett.' ► ◄ Last Briefs