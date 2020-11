13:40 Reported News Briefs Cheshvan 18, 5781 , 05/11/20 Cheshvan 18, 5781 , 05/11/20 MK Matan Kahane visits head of Ponovezh yeshiva in Bnei Brak צילום: דוברות ח"כ כהנא עם הרב פוברסקי ► ◄ Last Briefs