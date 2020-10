09:17 Reported News Briefs Cheshvan 2, 5781 , 20/10/20 Cheshvan 2, 5781 , 20/10/20 German auction house under fire for selling Nazi memorabilia Read more European Jewish leaders slam Munich auction house for sale of 'disgusting lots' of Nazi memorabilia, 'legitimizing Hitler enthusiasts.' ► ◄ Last Briefs