18:57 Reported News Briefs Elul 12, 5780 , 01/09/20 Elul 12, 5780 , 01/09/20 Leah Goldin: 'It feels like a betrayal' Read more Mother of Hadar Goldin: 'Netanyahu, Gantz, Kochavi again blatantly violate commitment to Israeli citizens and IDF soldiers.' ► ◄ Last Briefs