17:50 Reported News Briefs Av 21, 5780 , 11/08/20 Av 21, 5780 , 11/08/20 Sign removed: 'Non-Jewish lifeguard today' Read more Tzipori swimming pool removes sign that angered Tag Meir org. Sign intended for haredi bathers who prefer gentile lifeguard.