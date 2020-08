20:11 Reported News Briefs Av 14, 5780 , 04/08/20 Av 14, 5780 , 04/08/20 Beirut governor: Magnitude of disaster similar to Hiroshima Beirut Governor Marwan Abboud, burst into tears while live on Sky News Arabic, saying, "The magnitude of the disaster reminds me of Hiroshima." ► ◄ Last Briefs