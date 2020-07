14:54 Reported News Briefs Av 8, 5780 , 29/07/20 Av 8, 5780 , 29/07/20 NY museum relabels Tefillin from 'amulet' to 'phylacteries' Read more The Metropolitan Museum of Art in New York corrects controversial label on Tefilling from 'Egyptian amulet' to 'phylacteries'. ► ◄ Last Briefs