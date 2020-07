07:14 Reported News Briefs Av 8, 5780 , 29/07/20 Av 8, 5780 , 29/07/20 New ‘kosher Netflix’ in Israel lets viewers skip immodest parts Read more Tov TV offers family-friendly religious-oriented alternative to Netflix, allowing users to set level of censorship and skip immodest scenes. ► ◄ Last Briefs