07:55 Reported News Briefs Av 7, 5780 , 28/07/20 Av 7, 5780 , 28/07/20 'Imam of Peace' joins campaign against anti-Semitism on Twitter Read more Mohammad Tawhidi, the 'Imam of Peace', joins boycott protesting anti-Semitism on social media giant Twitter. ► ◄ Last Briefs