17:15 Reported News Briefs Av 2, 5780 , 23/07/20 Av 2, 5780 , 23/07/20 40 Bnei Akiva emissaries sent around the world Read more World Bnei Akiva movement completes training of 40 'Shlichim' to support Jewish communities around the world. ► ◄ Last Briefs