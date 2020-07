15:55 Reported News Briefs Av 2, 5780 , 23/07/20 Av 2, 5780 , 23/07/20 Despite corona, 40 youth group emissaries leave for Diaspora missions An emotional ceremony marked the end of training for 40 religous-Zionist Bnei Akiva youth group emissaries who are embarking on summer missions to the Diaspora. ► ◄ Last Briefs