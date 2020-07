14:11 Reported News Briefs Av 2, 5780 , 23/07/20 Av 2, 5780 , 23/07/20 Message to a progressive friend Read more Conservatives like me see no Mahatma Gandhi, no Martin Luther King, Lech Walesa or Václav Havel in your camp. Just demagogues. Op-ed. ► ◄ Last Briefs