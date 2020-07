13:09 Reported News Briefs Av 2, 5780 , 23/07/20 Av 2, 5780 , 23/07/20 Deputy Minister Porush: 'A despicable bill that changes the nature of the world' Read more Deputy Minister of Edu. Meir Porush discusses bill banning conversion therapy's passage in prelim. reading. "We also want to strike a blow." ► ◄ Last Briefs