13:30 Reported News Briefs Av 1, 5780 , 22/07/20 Av 1, 5780 , 22/07/20 Knesset approves in 1st reading law prohibiting conversion therapies The Knesset plenum approved in preliminary reading the law banning conversion therapies. The law passed by a majority of 43-35.