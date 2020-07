01:50 Reported News Briefs Av 1, 5780 , 22/07/20 Av 1, 5780 , 22/07/20 Ex-Shin Bet agent rips police 'excessive force' on protesters Read more Former Shin Bet agent Gonen Ben Itzhak discusses recent anti-Netanyahu protests, claims police broke the law in dispersing the crowds. ► ◄ Last Briefs