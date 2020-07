19:44 Reported News Briefs Tamuz 29, 5780 , 21/07/20 Tamuz 29, 5780 , 21/07/20 Travelers to NY and NJ from 10 more states must quarantine for 10 days Travelers to New York and New Jersey from 10 addtional states will have to self-quarantine for 10 days upon their arrival. The new states are Alaska, Delaware, Indiana, Maryland, Missouri, Montana, North Dakota, Nebraska, Virginia and Washington. The existing states are as follows: --Alabama

--Alaska

--Arizona

--Arkansas

--California

--Delaware

--Florida

--Georgia

--Indiana

--Iowa

--Idaho

--Kansas

--Louisiana

--Maryland

--Mississippi

--Missouri

--Montana

--Nebraska

--North Carolina

--North Dakota

--New Mexico