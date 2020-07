09:53 Reported News Briefs Tamuz 24, 5780 , 16/07/20 Tamuz 24, 5780 , 16/07/20 Social workers blocking Jerusalem Light Rail Social workers, on strike for 11 days so far as they demand better working conditions, are demonstrating in Jerusalem this morning. They are currently attempting to block the Light Rail. צילום: איגוד העובדים הסוציאליים ההפגנה על פסי הרכבת הקלה ► ◄ Last Briefs