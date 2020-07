11:54 Reported News Briefs Tamuz 13, 5780 , 05/07/20 Tamuz 13, 5780 , 05/07/20 Areas 'at risk': Bnei Brak, Beitar Illit, Kafr Qasim Read more Number of active coronavirus cases tops 11,000, according to Coronavirus National Information Center. Over 1,400 cases in Jerusalem. ► ◄ Last Briefs