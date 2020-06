11:55 Reported News Briefs Sivan 20, 5780 , 12/06/20 Sivan 20, 5780 , 12/06/20 Global virus figures - the top ten virus hotspots Courtesy of John Hopkins University: US: 2,022,488 Brazil: 802,828 Russia: 501,800 United Kingdom: 292,860 India: 286,605 Spain: 242,707 Italy: 236,142 Peru: 214,788 France: 192,493 Germany: 186,691 ► ◄ Last Briefs