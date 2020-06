07:08 Reported News Briefs Sivan 9, 5780 , 01/06/20 Sivan 9, 5780 , 01/06/20 Montreal: Vandals trash Torah scrolls, stuff tefillin in toilets Read more Montreal-area synagogue ransacked on eve of Shavuot holiday, with Torah scrolls, tefillin, prayer shawls desecrated. ► ◄ Last Briefs