15:05 Reported News Briefs Iyar 21, 5780 , 15/05/20 Iyar 21, 5780 , 15/05/20 King Abdullah II: Sovereignty plan will set Israel on collision course with Jordan Jordan's King Abdullah warns that if Israel applies sovereignty in Judea & Samaria, it create a 'massive conflict' with Jordan.