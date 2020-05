15:32 Reported News Briefs Iyar 18, 5780 , 12/05/20 Iyar 18, 5780 , 12/05/20 Muslim leaders: 'Many of us pray for Israeli sovereignty' Read more Samaria Council Chairman Yossi Dagan dines with Arab leaders to mark Iftar and Lag Ba'Omer. 'Stop Palestinian Authority's terrorist path.' ► ◄ Last Briefs