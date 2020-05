20:37 Reported News Briefs Iyar 13, 5780 , 07/05/20 Iyar 13, 5780 , 07/05/20 'How can a Jew miss Pesach?' Read more After missing Passover while in a coma due to the coronavirus, United Hatzalah chief to hold seder on Pesach Sheni. ► ◄ Last Briefs