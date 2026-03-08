The Israeli Mossad today (Sunday) posted on its official Persian-language account on X a photo of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei alongside his son Mojtaba Khamenei.

Across the image appeared the striking question: “Why did Mojtaba Khamenei burn his father’s will?" The question is directly tied to the covert power struggles in Tehran and suggests the possibility that Mojtaba destroyed a document detailing his father’s final wishes.

מוג'תבא חמינאי נחשב מזה שנים לאיש החזק במנגנוני הביטחון ומועמד מועדף על משמרות המהפכה (IRGC), אך מינויו נתקל במחסומים רבים.

אתמול דווח כי בנו של המנהיג העליון שלפי הדיווח נבחר ליורשו נפצע במכת הפתיחה של "שאגת הארי" ביום שבת בבוקר בשבוע שעבר - אך שרד את ניסיון החיסול. אביו, אמו, אשתו ובנו של מוג'תבא חוסלו כולם באותה שבת.

מוקדם יותר היום, חבר מועצת המומחים של איראן, חוסיין מוזפרי, אמר כי הפגישה לבחירת המנהיג העליון הבא של איראן תתקיים רק במהלך היממה הקרובה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שלל את הבחירה בחמינאי הבן ואמר בשלל ראיונות לכלי תקשורת אמריקנים כי הוא מתנגד לכך. "הבן של חמינאי לא מקובל עליי, אנחנו רוצים מישהו שיביא הרמוניה ושלום לאיראן. אני חייב להיות מעורב במינוי", אמר ביום חמישי האחרון לאקסיוס.