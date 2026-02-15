Israel National NewsIsraeli NewsAppalling footage: Tefillin and prayerbook burned in Bnei Brak riotAppalling footage: Tefillin and prayerbook burned in Bnei Brak riotHaredi rioters in Bnei Brak torched a police motorcycle that was carrying a bag containing tefillin and a prayerbook. Rioters also flipped over a police squadcar.Israel National News Feb 15, 2026, 4:39 PM (GMT+2)riotsBnei BrakHaredimHaredi Riotהתפילין והסידור שנשרפו באופנוע משטרתי בבני ברקדוברות המשטרהתיעוד מבני ברק: מתפרעים הופכים ניידת משטרהצילום: דוברות המשטרה Found a mistake? Contact usGet the latest news in your mailboxTo read the article in Hebrew