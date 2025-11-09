Israel National NewsJewish NewsGeshmak To Be A Yid: Chabad music video celebrates Jewish students on campusGeshmak To Be A Yid: Chabad music video celebrates Jewish students on campusThe new video honors and encourages the Jewish students in various universities to be proud of their Jewish identity with a Yiddish phrase meaning 'It's great to be a Jews'.Israel National News Nov 9, 2025, 1:04 PM (GMT+2)YiddishChabad-LubavitchJewish studentsSong Found a mistake? Contact usGet the latest news in your mailbox