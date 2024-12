IDF forces continue to operate on all fronts, but for eight days, they stop what they are doing for a moment to light the Hanukkah candles.

The IDF published footage on Thursday showing the soldiers of the IDF lighting the candles on various fronts - Lebanon, Gaza, the peak of Mount Hermon, Judea and Samaria, and other areas.

צילום: דובר צה"ל

