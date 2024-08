תיעוד מרחפן: השמדת תוואים תת-קרקעיים דובר צה"ל

The IDF on Thursday published drone footage of the demolition of underground complexes in the Philadelphi Corridor in Rafah.

The soldiers of the Yahalom Unit and the 605th Battalion have been operating for the past month on the Philadelphi Corridor in Rafah.

פעילות כוחות ההנדסה ברפיח צילום: דובר צה"ל

The soldiers have been locating and destroying underground and terrorist infrastructure. As part of the engineering activity, the soldiers destroyed approximately 50 Hamas underground tunnel routes.

