תיעוד הפיגוע בירושלים צילום: דוברות המשטרה

The police this afternoon (Tuesday) published security footage of the stabbing attack committed by a Turkish tourist in the Old City of Jerusalem today.

In the footage, the terrorist can be seen walking behind a Border Police officer before charging at the officer and stabbing him.

The victim and another Border Police officer fought back and neutralized the terrorist. The officer who was stabbed was moderately wounded.

credit: דוברות איחוד הצלה

credit: דוברות מד"א

credit: דוברות מד"א

credit: דוברות מד"א

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה

צילום: יואב דודקביץ/TPS

צילום: יואב דודקביץ/TPS

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה

credit: דוברות המשטרה