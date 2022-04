מחבל דאעש שיסף את גרונם של בני הזוג כדורי דוברות המשטרה Israel Police, Shabak, arrest terrorist from Hebron who slit throats of the Kaduri couple in 2019, attempted to murder a young girl in the Armon Hanatziv neighborhood in Jerusalem, and last month murdered two foreigners in Jerusalem's Arnona neighborhood. More to follow.

